Anadia vai ser palco da "Festa das Vindimas" da RTP - Jornal da Bairrada

www.jb.pt

A “Festa das Vindimas”, da RTP, vai estar em Anadia, na próxima quinta-feira, dia 17 de setembro. O programa será transmitido a partir de São Lourenço do Bairro, tendo como pano de fundo a bela paisagem vinhateira, junto à Quinta do Encontro. À semelhança do que tem acontecido em anos ant...