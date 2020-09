No sábado, em Ovar, o Anadia levou a melhor sobre o Sp. Espinho, com um golo de Tiago Correia, na abertura do Campeonato de Portugal – Série D. Este domingo surgiu a grande surpresa, com o Águeda a sair derrotado da Guarda, diante do estreante Vila Cortez, por 2-1.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro foi a Aguada de Cima vencer a LAAC por 2-1 e mantém a liderança, juntamente com o Fermentelos, que ganhou na Gafanha por 2-0.

Já o Pampilhosa, em Avanca, deixou fugir o empate nos descontos e perdeu por 2-1.