Já foi retomada a atividade presencial na Extensão de Saúde de Sangalhos, no concelho de Anadia. Recorde-se que esta unidade de saúde esteve no dia de ontem com a atividade presencial suspensa “por precaução”, pelo facto de uma profissional de saúde ter testado positivo para Covid-19.

Hoje, conhecidos os resultados dos testes (todos negativos) realizados ontem a toda a equipa que ali trabalha, aquela unidade já se encontra a funcionar normalmente, como explicou a JB, Graça Gonçalves, delegada de Saúde de Anadia.