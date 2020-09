É já esta sexta-feira que os clubes do Campeonato de Portugal ficam a conhecer o calendário de jogos para a temporada 2020/2021. O sorteio está marcado para as 16h45, na Cidade do Futebol e terá transmissão em direto no Youtube da Federação.

Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol já divulgou as séries definitivas da competição.

Anadia FC e Recreio de Águeda vão participar na Série D, juntamente com Beira-Mar, Valadares, Canelas, Sp. Espinho, Lourosa, São João de Ver, Sanjoanense, Castro Daire, Lusitano de Vildemoinhos e Vila Cortez.