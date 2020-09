Foto de arquivo

O Município de Vagos aderiu, mais uma vez, à Semana Europeia da Mobilidade e ao Dia Europeu sem Carros e está, juntamente com o Agrupamento de Escolas, a desenvolver atividades de sensibilização junto da comunidade escolar e para a comunidade em geral.

No Dia Europeu sem Carros, dia 22 de setembro, a Avenida Padre Alyrio de Melo (rua entre a EB 2/3 e Secundária de Vagos) estará encerrada ao tráfego automóvel, entre as 7h e as 19h, sendo permitida, apenas, a mobilidade a peões, ciclistas, veículos prioritários e transportes públicos.

Será feita uma sensibilização da comunidade escolar para privilegiar o uso da bicicleta nas deslocações casa-escola-casa e casa-trabalho-casa, bem como incentivar o uso da bicicleta para outros tipos de deslocações. Será feito um apelo para que as pessoas divulguem nas redes sociais as suas fotografias nestas ou noutras deslocações (quem quiser participar, deve utilizar os hashtags #VagosMobility; #MobilityWeek; #bike4EU; e identificando o município de Vagos – @municipiovagos, para que a autarquia consiga monitorizar a adesão à iniciativa).

Nas zonas comuns das escolas do Agrupamento, nos ecrãs do Espaço do Cidadão da Câmara Municipal e da Biblioteca Municipal, estará a ser visionado o vídeo promocional da campanha “Emissões Zero, Mobilidade para todos”. Serão também afixados cartazes de sensibilização para esta campanha nas escolas e edifícios públicos.