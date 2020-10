O Anadia entrou determinado no jogo e cedo chegou à vantagem.

O São João de Ver, com saída a três, tentou assumir a partida, mas encontrou pela frente uma equipa muito bem organizada em termos defensivos.

Perto do intervalo, as coisas pioraram para os visitantes com a expulsão de Diogo Castro. Na segunda parte, os forasteiros, com menos uma unidade, tentaram chegar ao empate, mas o seu processo de jogo foi sempre lento e só na parte final é que pressionaram o último reduto contrário, com Simão Fernandes a tirar a bola quase em cima da linha de baliza.

O Anadia levou a melhor pelo seu rigor defensivo e na forma como controlou o jogo com bola.

Estádio Municipal de Anadia

Árbitro: Marco Cruz (AF Porto), auxiliado por Sérgio Ribeiro e Filipe Fernandes.

ANADIA: Manuel Gama; Tiago Melo, Zé Lopes, Simão Fernandes e Hugo Muxa; Nuno Pereira (Danilo Almeida, 74), Hélder Castro e Pedro Sancho (David Brás, 61); Tiago Borges (Pedro Silva, 61), Tamble (Cícero, 74) e Fausto Lourenço (Pio Júnior, 90+3).

Treinador: Miguel Valença

SÃO JOÃO VER: André Costa; Diogo Castro, Pedro Santos, Emanuel e Miguel Silva (Alex, 62); Elísio (Zé António, 78), Diogo Gouveia (João António, 62), Maurício (Ruben Silvestre, 46) e Vieirinha; André Aranha e Ká Semedo (Gilson, 78).

Treinador: Ricardo Maia

Ao intervalo: 1-0

Marcador: Fausto Lourenço (8).

Disciplina: cartão amarelo a Tamble (22), André Costa (35), Miguel Silva (45+2), Nuno Pereira (58), Elísio (60), Pedro Santos (69), Tiago Melo (77), Pedro Silva (85) e Quichini, no aquecimento (89). Vermelho direto a Diogo Castro (40).