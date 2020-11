É uma situação que se arrasta há anos. A Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, alerta que a extensão de saúde de Nossa Senhora de Fátima “não reúne condições para concentrar todos os serviços”.

Em comunicado, a Junta de Freguesia propõe a realização de um abaixo-assinado nesse sentido, assegurando os direitos dos utentes locais.

Uma iniciativa para exigir a manutenção em funcionamento das três extensões de saúde.

A Junta aproveita para esclarecer que “em momento algum foi consultada ou informada relativamente à retirada de equipamentos de ambas as extensões de saúde de Requeixo e de Nariz.

“Após contacto com o coordenador do serviço, foi-nos informado que esse material foi deslocado para Eixo por indicação do Aces Baixo Vouga”, explica a nota de imprensa.

A Junta de Freguesia adianta que que questionou o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) do do Baixo Vouga e não obteve “qualquer esclarecimento”. “Assim, é do entendimento desta Junta de Freguesia que o caminho certo será a união de todos – Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz pois, na génese, o problema instalado é transversal a toda a Freguesia”, defendendo “a manutenção em funcionamento das três extensões de saúde atendendo não só à idade dos utentes como também a uma política de fixação de serviços nas localidades”, concluindo que “o caminho é e será tenebroso mas apenas com união conseguiremos atingir os nossos objetivos”.