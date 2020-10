Domingo começa o segundo campeonato mais importante da AFA e, logo a abrir, um sempre apetecível Antes – Mourisquense, duas equipas que pretendem fazer o melhor possível, com os Pilatos como candidatos à subida de divisão.

O Bustos joga em São Roque. O valor de todas as equipas ainda é desconhecido para a generalidade dos adeptos, mas os bairradinos não esperam um jogo fácil. Um ponto não seria mau de todo para abrir as hostilidades.

O Mealhada, que manteve a estrutura da última, tem condições para trazer pontos de Válega, e o Calvão, que fez grande figura na Taça de Portugal, apesar de derrotado pelo Carapinheirense, é favorito na receção ao Pinheirense.

O Valonguense recebe o Valecambrense e tudo fará para entrar com o pé direito, numa jornada em que a Juve Force folga.

II DIVISÃO

1-O terceiro escalão também regressa, já com a rodagem das equipas terem disputado um jogo para a Taça de Aveiro. Quem perdeu vai tentar retificar o que esteve menos bem.

O Águas Boas recebe o Carqueijo, adversário que entrou em grande estilo na nova época. Jogo equilibrado.

Ambas perderam, por isso Mamarrosa e VN Monsarros apostam em dar outra imagem. Será que o fator casa poderá ser determinante?

O Famalicão volta ao concelho de Vagos, desta vez para medir forças com o Vaguense. Os locais levam ligeira vantagem, acreditando o mesmo na receção do Aguinense ao Sosense, com os guinatos, pelo plantel que têm, a serem os grandes favoritos a vencer a Zona Sul.

O Luso, em construção, depois de um ano de paragem, recebe o Santo André. Empate em perspetiva!

O Ribeira/Azenha tem uma palavra a dizer na casa do Bom Sucesso.