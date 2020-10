Os cemitérios do concelho de Vagos irão estar abertos para que os munícipes possam prestar as suas homenagens aos entes queridos. No entanto, tendo em conta a evolução da pandemia covid19, no decurso da qual foi decretado pelo Governo o Estado de Calamidade e a proximidade do fim de semana em que se celebra os dia de finados e fiéis defuntos, é fundamental garantir a Saúde e a Segurança de todos.

A fim de assegurar ambos, o Município de Vagos anuncia os procedimentos a tomar por todos aqueles que pretendam deslocar-se aos cemitérios do concelho neste fim de semana:

– Uso obrigatório de máscara ou viseira (retira e deixa só máscara)

– Desinfeção das mãos

– Proibida a partilha de equipamentos e materiais de limpeza

– Manutenção de distância social de 2m entre pessoas

– Permanência junto das campas e jazigos limitada a duas pessoas

– Permanência no cemitério apenas no tempo estritamente necessário para que se evitem aglomerados.

O​​s cemitérios terão assistentes para aferir do bom cumprimento destas regras. Caso estas não sejam cumpridas, proceder-se-á ao encerramento dos espaços.