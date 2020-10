Eduardo Meireles, do Saca Trilhos Anadia, sagrou-se Campeão Nacional, no escalão M60, com o tempo de 17h e 57minutos, não dando hipóteses à concorrência, no decorrer do Campeonato Nacional de Trail Ultra Endurance, incluído no Trail Estrelaçor, prova oficial da Associação Trail Running de Portugal – ATRP – na distância de 100km e desnível positivo de 5500 metros.