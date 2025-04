Trail Trilhos Luso Bussaco conta ultrapassar os 1.300 participantes

Já há 1000 atletas confirmados para as diversas categorias da prova, que se realiza no dia 11 de maio. Prazo de inscrições decorre até dia 4.

A sétima edição do Trail Trilhos Luso Bussaco, que se realiza no dia 11 de maio, espera atingir, ou mesmo superar, o número de 1.300 participantes da última edição.

Já com 1000 atletas confirmados, e com o prazo de inscrições a decorrer até 4 de maio, a prova integra diversas categorias em percursos que atravessam a Serra do Bussaco nos concelhos da Mealhada, Mortágua e Penacova. Para além das provas oficiais a contar para o respetivo campeonato, a edição deste ano conta com um Trail Kids, para crianças, e um serviço de ‘babysitting’ para que os pais façam a prova deixando os filhos aos cuidados da organização.

O evento foi apresentado na terça-feira junto à Fonte Fria, na Mata Nacional do Bussaco, na presença do vereador de Desporto da Câmara da Mealhada, Ricardo Santos, e do presidente da Associação Trilhos Luso Bussaco, Joaquim Martins.

A contar para o Circuito Nacional de Trail (ATRP), nas vertentes jovem, Sprint e Trail, esta edição volta a apostar em cinco provas: 10km de caminhada, 10km no Mini Trail Jovens, 18km no Trail Sprint, 31km do Trail e existe ainda o Kids Trail, com provas para crianças.

À semelhança da edição anterior, o Trail tem partida no Centro de Estágios do Luso, percorrendo grande parte da Mata do Bussaco e “em zonas limítrofes também muito bonitas que vão trazer uma enorme mais valia à prova”, disse Joaquim Martins, apontando que o número de inscrições pode chegar aos 1300 registados em 2024, uma vez que já foi ultrapassada a barreira do milhar de inscritos durante o passado fim de semana.

“Teremos trilhos novos, vamos inovar, como sempre fazemos de ano para ano e para isso é importante o apoio que temos tido da Câmara da Mealhada e da Fundação Mata do Bussaco”, disse aquele responsável.

O Trail Trilhos Luso Bussaco tem inscrições de todos os distritos de norte a sul do país, tendo já uma expressiva presença de atletas alentejanos, como fez questão de sublinhar a organização da prova, adiantando que todos os participantes serão brindados com a t-shirt oficial do evento, uma sandes de leitão e uma lembrança alusiva à prova.

As inscrições, que fecham no dia 4 de maio, podem serem formalizadas através do site da organização.