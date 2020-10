No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro folgou e viu o Fermentelos apanhá-lo na liderança, depois da vitória robusta sobre a LAAC. Ambos têm 10 pontos. Quem voltou a atrasar-se foi o Pampilhosa, que perdeu em casa com o Bustelo e já vai no terceiro jogo sem ganhar. E já estão a quatro pontos dos quatro primeiros.

2-E domingo há dérbi escaldante, com o Oliveira do Bairro a receber precisamente o Pampilhosa. Este é daquele tipo de jogos onde não há favoritos e, muitas vezes, quem surge em pior situação, leva vantagem.

Os Falcões estão confiantes e tudo farão para somar mais uma vitória.

A pedido da Ovarense, a inversão do jogo com o Fermentelos é na casa deste, este sábado, às 17h. Com dois jogos a menos, a equipa de Ovar perfilou-se desde o início como candidata à subida. Se os fermentelenses apresentarem os mesmos argumentos contra a LAAC, decerto que vão pontuar.

A LAAC joga em casa com o Vista Alegre, adversário que luta pelos mesmos objetivos, daí ser obrigatório regressar às vitórias. Ambas as equipas têm quatro pontos.