A requalificação urbana das Ruas dos Hibiscos e das Palmeiras, na Mata da Curia, localizadas na União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, numa extensão aproximada de 1600 metros lineares, vai avançar. A obra, da Câmara Municipal de Anadia, representa um investimento na ordem dos 160 mil euros e terá um prazo de execução de cinco meses.

Esta intervenção, segundo o município, “pretende melhorar as condições do pavimento, uma vez que, após as várias intervenções que foram decorrendo, ao longo dos anos, o pavimento necessita de uma reabilitação, tanto ao nível da faixa de rodagem como dos passeios”, pretendendo ainda melhorar a circulação no espaço público, através do melhoramento dos pavimentos, da criação de passeios ou faixa pedonal e da eliminação de barreiras arquitetónicas, no sentido de conseguir criar boas condições de mobilidade e de acessibilidade aos residentes e visitantes.

A empreitada prevê ainda trabalhos de melhoramentos na rede de drenagem pluvial, bem como da eficiência energética, com a substituição das atuais luminárias por led´s.

Em articulação com a Junta de Freguesia, o entroncamento da Rua dos Hibiscos com a Rua das Palmeiras também será objeto de requalificação urbana.

De salientar que estas duas ruas da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro encontram-se localizadas em zonas residenciais consolidadas, sendo simultaneamente importantes vias de ligação entre diferentes localidades.