Curia Palace Hotel recebe a 3ª edição do Millèsime

Nos dias 29 e 30 de março, decorre, no Curia Palace Hotel, a 3ª edição do Millèsime – Encontro Nacional de Espumantes. O encontro é promovido pelo Município de Anadia, em parceria com a revista Grandes Escolhas.

Esta iniciativa reúne os melhores produtores nacionais de espumantes com denominação de origem, e conta com um conjunto de atividades, nomeadamente provas comentadas e de harmonização com iguarias. Será um evento sofisticado e muito inspirado no universo da época dourada dos primeiros anos do século XX, no cenário místico, clássico e grandioso que caracteriza o Curia Palace Hotel.

Cada produtor terá um espaço próprio para mostra e degustação dos seus espumantes. Além do universo dos espumantes, o visitante poderá ainda usufruir da mostra e venda de iguarias, típicas da Região da Bairrada, que harmonizam com espumante, bem como os doces típicos. Estão ainda previstos alguns momentos de animação no decorrer do evento.

Com o objetivo de incentivar e promover o consumo no comércio e serviços locais de todo o concelho de Anadia, o Município de Anadia promove este ano a ação “Participe no Millèsime – Encontro Nacional de Espumantes e ganhe Vales de Compra no Comércio Local”.

Esta campanha consiste na atribuição de vales de compras no valor de 5€ para o comércio local, a cada participante que adquira um bilhete para o evento “Millèsime – Encontro Nacional de Espumantes”. O Vale só pode ser descontado em compras iguais ou superiores a 20€ nos estabelecimentos aderentes.

A entrada no evento tem um valor de 10 euros por dia ou 15 euros para os dois dias de visita. No dia 29, o horário de funcionamento é das 15h00 às 20h00, e no dia 30, das 15h00 às 19h00.