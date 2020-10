No âmbito do combate à pandemia da Covid-19, o Município de Oliveira do Bairro, fez uma nova entrega de 209 máscaras de proteção, para uso social, à GNR e Bombeiros do concelho.

De acordo com Lília Ana Águas, vereadora do pelouro da Saúde, “foram entregues duas máscaras reutilizáveis por profissional, em função das necessidades que foram identificadas e do stock deste material que ainda dispomos e que vamos reforçando sempre que é necessário”.

Esta entrega vem na sequência do “apoio constante que tem sido dado às IPSS, forças de segurança e bombeiros, nomeadamente no que diz respeito à disponibilização a estas entidades de equipamentos de proteção individual”, acrescentou a autarca.

Desde o início da pandemia, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro já entregou perto de 11 mil unidades de EPI, Equipamentos de Proteção Individual, desde viseiras, fatos, máscaras cirúrgicas e sociais, batas, toucas, luvas e proteções para calçado, para alem de cerca de 400 litros de álcool gel, assegura a autarquia.

“Estamos em permanente contacto com todas as entidades do Concelho que desempenham um papel importante e decisivo no apoio à nossa população, seja nas áreas da saúde, da ação social ou da educação, de forma a criar as condições para que o seu trabalho seja concretizado de forma segura, não só para quem dele beneficia, mas também para todos os profissionais, que têm dado mostras de grande abnegação, responsabilidade e solidariedade”, explicou Lília Ana Águas.