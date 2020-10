A população com mais de 65 anos do Concelho de Oliveira do Bairro vai poder ser vacinada gratuitamente contra a gripe sazonal nas farmácias mais próximas.

Esta resposta do Município bairradino surge na sequência da assinatura de um protocolo com a Associação Dignitude, com vista à implementação do Programa “Vacinação SNS Local”, que surge no contexto da pandemia COVID-19 e que prevê que a autarquia de Oliveira do Bairro assuma 90% do valor do custo da administração destas vacinas nas farmácias do concelho.

De forma a evitar a aglomeração de pessoas e períodos longos de espera, os munícipes com mais de 65 anos que pretenderem ser vacinados contra a gripe sazonal nas farmácias do concelho terão que, previamente, entrar em contacto com a farmácia escolhida e agendar a toma da vacina, que é gratuita.

O Programa “Vacinação SNS Local” conta com a colaboração do Ministério da Saúde e da Associação Nacional de Farmácias e tem como objetivo proteger os mais vulneráveis, nomeadamente as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, através da promoção da sua vacinação contra a gripe sazonal pelas farmácias comunitárias que cumpram os requisitos de participação.

A vacina para maiores de 65 anos é garantida de forma gratuita pelo Sistema Nacional de Saúde, podendo também ser administrada nos Centros de Saúde de todo o país.

De acordo com Lília Ana Águas, vereadora responsável pelos pelouros da Saúde e da Idade Maior, o objetivo do Município de Oliveira do Bairro com esta iniciativa é o de “proteger os seus munícipes com idade mais avançada, facilitando o acesso à vacinação contra a gripe sazonal e reduzindo o risco de infeção pela COVID-19”. “Queremos evitar que os nossos idosos se exponham a situações de maior risco”, explicou a autarca, “permitindo que a administração das vacinas seja distribuída pelas farmácias aderentes do Concelho, que estarão mais próximas da população, facilitando-lhes o seu acesso e evitando ajuntamentos.”