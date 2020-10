O ciclo “Concertos de Outono” prossegue, no próximo dia 10 de outubro, com Olavo Bilac a subir ao palco do Cineteatro Anadia, pelas 21h30.

Olavo Bilac é uma das vozes mais carismáticas e acarinhadas do panorama musical português. O seu percurso estará sempre ligado à banda “Santos & Pecadores”, da qual foi líder durante muitos anos. O seu talento e a sua característica e inconfundível voz garantiram-lhe presença em muitos outros projetos musicais, como o “Resistência” e “Zeca Sempre”.

O ciclo de concertos termina a 7 de novembro, com a atuação da dupla Camané & Mário Laginha. Estas duas grandes referências da música portuguesa apresentam o seu novo projeto, pensado de raiz para dar mais brilho a uma voz e a um piano que se descobriram cúmplices, desde a primeira vez que atuaram juntos.

O preço dos bilhetes é de 14 euros (1ª plateia), 12 euros (2ª plateia e lugares para pessoas com mobilidade reduzida) e 10 euros (balcão). Podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h00 às 23h00, e no dia dos espetáculos, a partir das 14h00 e ainda na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL.

Face aos constrangimentos derivados da pandemia Covid-19 e, por forma a garantir a segurança das pessoas presentes nos espetáculos, serão cumpridas todas as normas impostas pela Direção-Geral da Saúde, sendo obrigatório o uso de máscara, manter o distanciamento físico e a higienização das mãos à entrada e à saída do Cineteatro.