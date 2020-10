O Município de Cantanhede é uma das 180 entidades portuguesas que aderiu à “Turn Europe UN Blue”, iniciativa promovida pela Organização das Nações Unidas para assinalar o seu 75.º aniversário.

Assim, hoje, dia 24 de outubro, os Paços do Concelho da autarquia cantanhedense vão estar iluminados de azul, a cor oficial da ONU, à semelhança do que acontece com o Palácio Nacional da Ajuda e o Arco da Rua Augusta, em Lisboa, o Palácio da Bolsa, no Porto, o Castelo dos Mouros, em Sintra, o Castelo de Bragança e o Paço da Cultura, na Guarda, para além de outros edifícios, entre os quais 30 Câmara Municipais.

O aniversário da ONU tem lugar num período de pandemia mundial, por isso, o seu secretário-geral lembra que a missão da organização é “agora mais crucial do que nunca”. António Guterres sublinha que “enfrentamos desafios colossais” e que “com solidariedade e cooperação globais, podemos superá-los. Neste aniversário, apelo a todos, em todo o lado, que se unam. As Nações Unidas não só estão convosco… Como as Nações Unidas pertencem-vos e é: “nós os povos”.

“Iniciativa “Europe Turns UN Blue”.

A campanha europeia “Europe Turns UN Blue” é promovida pelo Centro de Informação Regional da ONU para a Europa Ocidental (UNRIC) com o apoio do subsecretário-geral da ONU Fabrizio Hochschild, conselheiro especial do secretário-geral para as Comemorações dos 75 anos das Nações Unidas que explica o objetivo desta iniciativa de cariz europeu: “Esperamos que esta iniciativa ajude a lembrar-nos do valor universal da paz, do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos nestes tempos incertos”. O edifício sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, o Castelo de Dublin, o Palácio de Cibelles, em Madrid, e o Palácio da Paz, em Haia, estão entre os muitos edifícios que se vestirão hoje de azul