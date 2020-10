A Pista Olímpica de BMX, em Sangalhos, Anadia, vai voltar a receber uma prova nacional da modalidade. Desta vez, será o Campeonato Nacional de BMX Race, agendado para este sábado, dia 17, a partir das 14h, e que conta com cerca de uma centena de atletas inscritos.

A prova decorre nos escalões de Escolas/Pupilos, Escolas/Benjamins, Escolas/Iniciados, Escolas/Infantis, Escolas/Juvenis, Cadete/Masculinos, Júnior/Masculinos, Elite/Masculinos, Masters/Masculinos, Masculino +19, Cruiser 30/39, Cruiser 40+, Femininas 5/8, Femininas 9/12 e Femininas 13/16.

O Campeonato Nacional de BMX Race destina-se, exclusivamente, a atletas federados de nacionalidade portuguesa com licença desportiva de competição da FPC, ou de outra federação nacional de ciclismo filiada na UCI.

O título de Campeão Nacional de BMX será atribuído aos vencedores das categorias: Femininas +17, Cadetes; Juniores, Homens +19, Masters, Cruiser 30/39, e Cruiser +40.

A prova é organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, em parceria com a Associação de Ciclismo da Beira Litoral, e com o apoio do Município de Anadia.

Devido à pandemia de Covid-19, não será permitida a presença de público no local.