No final da obra, em 2021, serão cerca de 30 hectares de nova vinha que a Aliança – Vinhos de Portugal terá plantado numa área contígua à variante à EN 235, entre Sangalhos (Ribeiro) e o limite do concelho vizinho de Oliveira do Bairro.



Esta será a primeira grande área de vinha projetada de raiz, na região, exclusivamente para a espumantização dos Baga Bairrada da empresa.

As obras no terreno, com máquinas pesadas, começaram este ano e avançam a bom ritmo.



“Há um ditado antigo que diz: Roma e Pavia não se fizeram num dia”, afirma Fernando Castro, administrador da Aliança – Vinhos de Portugal, a propósito das muitas especulações que têm surgido à volta da movimentação de solo ao longo de uma faixa considerável da variante à EN 235, entre Sangalhos e Oliveira do Bairro.



Foi no seu gabinete que mostrou a JB o mapa daquele que é um dos projetos mais marcantes da empresa e que retoma um velho anseio, com cerca de 20 anos, quando a Aliança começou a comprar as propriedades pertencentes ao Grupo Forum Prior do Crato, assim como alguns terrenos anexos a esta propriedade.

