Decorreu na manhã da passada terça-feira, dia 27 de outubro, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vagos, a assinatura do protocolo de apoio financeiro extraordinário para o ano de 2020 às companhas que exercem a atividade da Arte Xávega nas praias da Vagueira e do Areão. Foram mais 5 mil euros que as companhas acolheram com visível satisfação. Uma adenda ao documento permitirá a sua extensão no tempo e mesmo a possibilidade de ser aumentado.

Com a representação das companhas de pesca que operam nas praias da Vagueira e do Areão a ser feita pelos seus líderes, respetivamente, Carlos Alberto e João Esteves (Valdemar), foi com satisfação que este último deu conta da importância de que se reveste a assinatura do protocolo de apoio financeiro extraordinário que permitiu a cada uma das companhas já ter em sua posse mais 5 mil euros a acrescer ao subsídio já recebido para o ano 2020.

O presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, na abertura da sessão, deu conta de que “esta decisão advém do estipulado, por unanimidade, em sede de reunião de Câmara de 15 de outubro e das dificuldades que sabemos que as nossas companhas estão a sentir, tanto por via da Covid19, quer pela deposição de areias (embora não haja uma evidência científica que o comprove)”, frisando ainda ser a Arte Xávega “para nós uma prioridade” pelo que sublinhou a vontade da autarquia de continuar a apostar nesta arte.

O autarca disse ainda esperar que este incentivo possa fazer com que “as nossas companhas se mantenham connosco durante muito tempo”.

Na ocasião, João Esteves afirmou também ser este “um incentivo muito importante para a manutenção da nossa atividade, mais do que isso, para a valorização e para a motivação das pessoas que connosco trabalham na Arte Xávega”, argumentos que motivaram a concordância de Carlos Alberto.

Foi também anunciada a adenda ao protocolo por forma a viabilizar o apoio financeiro de 5 mil euros para cada uma das companhas, para os anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, assim com o foi igualmente contemplada a possibilidade de ser concedida uma verba anual adicional de até 2500 euros, mediante a apresentação de candidatura, às companhas que pretendam realizar outros projetos ou eventos relacionados com a Arte Xávega.