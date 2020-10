Vagos: Cerca de três toneladas de berbigão imaturo apreendidos - Jornal da Bairrada

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, apreendeu, esta segunda-feira, 2 873 quilos de berbigão imaturo, na localidade da Gafanha da Boa Hora, Vagos., informaram as autoridades. No âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o ...