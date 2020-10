Um homem de 49 anos foi detido, ontem, dia 23 de outubro, por militares do Posto Territorial de Bustos da GNR, por furto no interior de um estabelecimento, em Carregosa, no concelho de Vagos.

O Comando Territorial de Aveiro avança que a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia sobre uma possível situação de furto no interior de um estabelecimento.

“Os militares da Guarda deslocaram-se ao local, tendo sido possível deter o suspeito. O homem estava na posse de diversas bebidas alcoólicas, no valor aproximado de 200 euros”, avança a GNR em nota de imprensa.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vagos.