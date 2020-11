AFA suspende competições até ao final de 2020

Como todos os concelhos do distrito de Aveiro foram classificados como de “risco elevado”, “risco muito elevado” e “risco extremo”, e tendo em conta as restrições à atividade desportiva e de circulação daí inerentes, a AFA parou os campeonatos.

As competições organizadas pela Associação de Futebol de Aveiro (AFA) vão parar até 27 de dezembro. A decisão foi tomada na noite de ontem pela direção do organismo e tem como base as restrições resultantes da renovação do Estado de Emergência decretada pelo Governo, devido à evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal. O regresso da competição está previsto para o fim de semana de 9 e 10 de janeiro de 2021.

Assim sendo, os campeonatos de futebol sénior (SABSEG, 1.ª e 2.ª Divisão) e de esperanças e futsal, só regressam no novo ano.