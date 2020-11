Câmara Municipal de Anadia poderá tornar-se proprietária da antiga Secundária

Na base do entendimento agora alcançado está uma proposta da câmara municipal assente na média das avaliações anteriormente realizadas aqueles equipamentos.

A Câmara Municipal de Anadia conseguiu, finalmente, chegar a um entendimento com a tutela relativamente ao terreno e edifícios da antiga Escola Secundária de Anadia.

Terminam assim vários anos de um longo processo negocial, marcado por inúmeros avanços, recuos e impasses.

Agora, por cerca de 300 mil euros, a Câmara Municipal de Anadia tem a possibilidade de se tornar proprietária da antiga Escola Secundária (incluindo o ex-Colégio Nacional).

A decisão foi tomada na última semana, em reunião extraordinária do executivo, que deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta apresentada pela edil Teresa Cardoso à tutela (também já autorizada pelo Secretário de Estado das Finanças) para proceder àquela aquisição por 300 mil euros.

No entanto, este processo terá de seguir para análise na assembleia municipal, assim como terá de ter parecer favorável do Tribunal de Contas.

