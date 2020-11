Anadia e Águeda não saíram do nulo

Para a 7.ª jornada do Campeonato de Portugal – Série D, Anadia e Águeda empataram sem golos, num jogo que teve pouca emoção e poucas oportunidades de golo.

O Anadia foi a equipa que mais quis ganhar. Do outro lado, um Águeda mais expectante, incapaz de jogar no último terço do terreno.

Na primeira parte e apostando as fichas todas por um eventual desgaste do jogo a meio da semana com o Valadares Gaia, os Trevos tentaram chegar ao golo, mas faltou quase sempre a emenda final.

No segundo tempo, as coordenadas do jogo não se alteraram, com o Anadia a tentar o golo e os Galos remetidos no seu meio campo. Tudo podia mudar aos 60 minutos com a expulsão de Fausto Lourenço. O treinador do Águeda arriscou no ataque, mas a sua equipa, em superioridade numérica, não só tirou partido disso, como foi incapaz de estender o seu jogo. E não conseguiu um remate enquadrado com a baliza de Manuel Gama.

Os da casa, mesmo com menos uma unidade, tentaram até ao último suspiro alterar o nulo, que se manteve inquebrantável até final.

ANADIA: Manuel Gama; Tiago Melo, Simão Fernandes, Quichini e Nivaldo; Pedro Silva (Pio Júnior, 83), Zé Lopes e Hélder Castro (Gonçalo Nunes, 90+3); Tiago Borges (Tamble, 64), Cícero (David Brás, 64) e Fausto Lourenço.

Treinador: Miguel Valença

ÁGUEDA: Rodrigo Moura; Duarte Soares (Elias, 75), Souffo, Caio e Bená; Marcos Silva, Dos Santos e Ruca; Amâncio Fortes (Cristiano, 75), Lenno (Seco Sani, 85) e Sibu (Serginho, 85).

Treinador: Zé Nando