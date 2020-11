Como é do conhecimento público, o Governo decretou o cancelamento dos jogos de futebol não-profissional e das modalidades amadoras agendados entre a última sexta-feira e domingo.

A 5.ª jornada do Campeonato de Portugal vai ser cumprida em vários dias, dentro da disponibilidade dos clubes.

O primeiro a entrar em ação era o Anadia, que recebia amanhã, dia 3, às 19h, o Valadares Gaia. Mas o jogo voltou a ser adiado. E a razão é esta: depois de confirmados casos positivos de Covid-19 na equipa do São João de Ver, o Anadia FC foi notificado oficialmente no passado sábado para a obrigação dos atletas que estiveram no jogo (no passado dia 25 de outubro), por precaução, fiquem em isolamento profilático até ao próximo domingo, dia 8 novembro.

Segundo nota do clube bairradino, todos os atletas encontram-se sem sintomas e de boa saúde.

Por este motivo, o jogo Canelas 2010 – Anadia, a disputar este domingo, foi também adiado.