Anadia FC soma e segue

O Anadia teve uma semana de sonho. Venceu o líder da Série D do Campeonato de Portugal, e eliminou o Pinhalnovense para a Taça de Portugal. O Oliveira do Bairro voltou a ceder pontos em casa.

Na semana que completou o seu 94.º aniversário, o Anadia Futebol Clube deu uma prenda dupla aos seus sócios e amigos. Para o Campeonato de Portugal, os Trevos, em jogo em atraso, foram ganhar ao terreno do Canelas 2010, por 1-0, adversário que lidera a Série D e ainda não tinha perdido qualquer ponto.

Este domingo, os bairradinos eliminaram em casa o Pinhalnovense para a Taça de Portugal por 2-1, com Tamble em destaque, ele que foi o autor dos dois golos.

Pior sorte teve o Recreio de Águeda, que em jogo em atraso do Campeonato de Portugal, perdeu por 3-2 em Lourosa, com os locais a conseguirem o golo da vitória aos 90 minutos.

No Campeonato SABSEG, em jogo em atraso, o Oliveira do Bairro cedeu de novo pontos em casa, ao empatar a um golo com o Fermentelos.

O Pampilhosa ganhou na casa do Gafanha por 3-0 e subiu ao 4.º lugar. Já a LAAC sofreu nova derrota, desta vez em casa, contra a Ovarense venceu em casa o Vista Alegre por 2-0.

No distrital da 1.ª Divisão vários jogos foram adiados. Destaque para a primeira vitória da Juve Force frente ao São Roque, por 2-0.

Na 2.ª Divisão Distrital, o VN Monsarros continua de pé quente ao somar a quarta vitória em outros tantos jogos e a liderança isolada. A vítima foi o Azenha, que perdeu por 3-1.

Com menos um jogo, o Aguinense também continua cem por cento vitorioso, depois do triunfo na casa do Vaguense por 3-1.