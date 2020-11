Anadia: Município assinala Dia da Floresta Autóctone

O Município de Anadia assinalou, ontem, dia 23 de novembro, o Dia da Floresta Autóctone, com uma ação de sensibilização sobre a importância da floresta e a plantação de árvores que decorreram no Centro Escolar de Tamengos.

A ação de sensibilização foi dirigida aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, com a técnica do Município a dar a conhecer a importância ambiental e económica da conservação das florestas naturais e a necessidade de as salvaguardar da destruição. No final procedeu-se à plantação de duas árvores no recinto da escola.

A floresta autóctone é uma área de árvores e arbustos originários do próprio território. São espécies especificas de uma determinada região, ou seja, desenvolvem-se numa região restrita.