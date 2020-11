Anadia: Unidade Móvel de Atendimento regressa à estrada

A Unidade Móvel de Atendimento (UMA) de Anadia já retomou o serviço à comunidade, ainda que com alguns condicionalismos, face aos constrangimentos derivados da Covid-19.



Após oito meses de interregno, devido à pandemia, foi na última semana que a UMA regressou à estrada.



A vereadora Jennifer Pereira faz, por isso, um balanço muito positivo da atividade desenvolvida na última semana, na medida em que a UMA prestou apoio a cerca de meia centena de anadienses.



De regresso, mas com um conjunto de medidas de prevenção implementadas com o intuito de evitar a propagação da pandemia, a UMA está novamente a ser muito procurada pelos munícipes, sobretudo no que diz respeito ao apoio na área da Saúde, onde são disponibilizados rastreios diversos e aconselhamento farmacológico.



“As pessoas estavam desejosas” dos serviços prestados pela UMA, admitiu Jennnifer Pereira, que realça a obrigatoriedade do uso de máscara no interior e exterior da carrinha, a desinfeção das mãos e o distanciamento de segurança.



Ainda que o Espaço Biblioteca e Cidadão tenha o atendimento exclusivamente no exterior, o acesso aos documentos estará condicionado, devendo ser solicitada a colaboração do funcionário. Os documentos a devolver são deixados numa caixa, colocada à entrada da carrinha, já que depois serão reencaminhados para um espaço, devidamente reservado para o efeito, onde permanecerão durante cinco dias.



Neste retomar de atividade foram feitos também alguns ajustamentos nas diversas rotas da UMA, com a integração de novas localidades, nomeadamente Espairo, Grada, Amoreira da Gândara, Ribeiro de Sangalhos, Vidoeiro, São Pedro, Ferreiros, Junqueira e Saidinho.



A UMA entrou em funcionamento a 5 de julho de 2018. Este serviço itinerante percorre as 10 freguesias do concelho, prestando diversos serviços públicos às populações mais isoladas e de menor mobilidade.