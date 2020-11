Câmara de Águeda está a oferecer pinheiros de Natal ecológicos

O Natal está a chegar e com ele uma das tradições que encanta miúdos e graúdos, a decoração da árvore de Natal. E se, este ano, ao invés de uma qualquer árvore sintética, escolhesse um pinheiro natural? Essa é a proposta da Câmara Municipal de Águeda, que, à imagem do que já tem feito em anos anteriores, disponibiliza estas árvores que podem ser solicitadas, de forma gratuita, na Divisão de Proteção Civil, Espaços Verdes e Higiene Pública (através do e-mail dv-peh@cm-agueda.pt).

“Esta campanha resulta de operações de desbaste e de limpeza de espaços públicos. São, por isso, uma opção a ter em conta e que é amiga do ambiente, já que os pinheiros são naturais e, consequentemente, biodegradáveis e sem pegada ecológica”, sustenta a autarquia.

E lembra que o fabrico de uma árvore artificial à base de metal e plástico produz elevadas quantidades de dióxido de carbono, é muito poluente e não é reciclável; o seu destino é ficar em aterros sanitários durante longos anos. Do lado oposto, os pinheiros que a autarquia oferece “são naturais e resultam de operações controladas de desbaste, provenientes do ordenamento das zonas florestais do concelho e/ou da limpeza de espaços públicos”.

As árvores oferecidas pela Câmara de Águeda estarão disponíveis em três tamanhos: até 0,80m, até 1,50m e até 2,00m.

As entregas serão realizadas todas as sextas-feiras, a partir do próximo dia 27 de novembro e até ao dia 11 de dezembro, junto à entrada da garagem da autarquia.