O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro registava, à data de segunda-feira, dia 2 de novembro, quatro casos positivos de Covid-19: dois alunos da EB 2/3 Dr. Acácio de Azevedo (Oliveira do Bairro), um professor na EB 2/3 Dr. Fernando Peixinho (Oiã), e uma técnica.

Por ser “grande a preocupação da comunidade”, o Agrupamento entendeu dar a conhecer a situação do AEOB, acrescentando que pretende atualizar a mesma todas as semanas. Àquela data, encontravam-se “alguns alunos em isolamento profilático, por terem estado em contacto com familiares ou amigos infetados”.

Segundo o Agrupamento, há ainda uma aluna com suspeitas, na Escola Secundária, por se encontrar “constipada” e ter tido contacto com um infetado.

No pré-escolar e 1.º ciclo, “não há casos de crianças ou alunos infetados, apenas um menino em confinamento por contacto e, agora no Centro Escolar de Oliveira do Bairro, dois irmãos da aluna infetada”.

Todos os alunos em casa estão a ter ensino à distância, de forma acordada entre o respetivo Professor Titular/Diretor de Turma e Encarregados de Educação. A escola está a disponibilizar os meios informáticos necessários. O Agrupamento informa ainda que, se os alunos necessitarem, a Câmara Municipal disponibiliza-se para lhes entregar a refeição no domicílio, assim como outros apoios que se justifiquem.

O impedimento de ir à escola, assim como a decisão de testagem, são da responsabilidade da Delegada de Saúde, “sendo constante o contacto entre esta e o Agrupamento”.

A Direção do AEOB deixa ainda uma conclusão, de que “sempre que foi usada máscara e algum distanciamento, não houve contágio”.

