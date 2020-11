Os números atualizado do ACeS do Baixo Vouga, apontam o aumento de casos ativos na região nos últimos dias. Em Águeda, há um aumento de 52 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 no concelho, desde o passado sábado.

Contas feitas, aquele concelho tem 319 pessoas com teste positivo desde o início da pandemia , sendo que entre estes estão 191 recuperadas (mais 46 do que no sábado) e um óbito. Estão ativos 127 casos do novo coronavírus (mais 6).

Em Anadia há agora 56 casos ativos, para um total de infetados de 166 desde o início da pandemia, tendo recuperado 105, existindo 5 mortes a lamentar.

Em Oliveira do Bairro, as contas do ACeS dão um total de 161 infetados, dos quais 35 estão ativos, recuperados são 124 e há duas mortes associadas à Covid-19 desde o início da pandemia.

Em Vagos estão 51 casos ativos, num concelho que regista um total de 114 casos desde o início da pandemia. Estão contabilizados 62 recuperados e uma vítima mortal associada à Covid-19.

Na área da CIRA, estão registados 4.124 casos positivos de COVID-19 (mais 396 do que no sábado), entre os quais estão 2.715 pessoas recuperadas (mais 358) e 127 óbitos (mais três), pelo que estão ativos 1.282 casos na região.