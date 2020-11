Covid-19: Maioria dos concelhos da Bairrada estão no nível de risco muito elevado

Quase todos os concelhos da Bairrada estão na lista dos municípios de risco muito elevado (mais de 480 casos/100 mil habitantes nos últimos 14 dias), de acordo com a nova classificação criada e aprovada pelo Governo no Conselho de Ministros extraordinário deste sábado.

O país passa, agora, a estar dividido entre concelhos de risco moderado (menos de 240 casos por 100 mil habitantes), risco elevado (mais de 240 casos/100 mil habitantes), risco muito elevado (480 casos por 100 mil habitantes) e risco extremamente elevado (960 casos por 100 mil habitantes).

Segundo estes critérios, divulgados ontem, Águeda, Cantanhede, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos são todos concelhos de risco muito elevado. Só Anadia transita para os municípios de risco elevado.

Em termos de regras, para os concelhos de risco elevado, onde se encontra Anadia, está contemplada a proibição de circulação na via pública entre as 23h e as 5h; ação de fiscalização do cumprimento do teletrabalho obrigatório; manutenção dos horários dos estabelecimentos (22h00, salvo restaurantes e equipamentos culturais às 22:h30).

Para os concelhos de risco muito elevado, determinou-se a proibição de circulação na via pública entre as 23h e as 5h nos dias de semana; Proibição de circulação na via pública aos sábados e domingos entre as 13h e as 5h; Proibição de circulação na via pública nos dias 1 e 8 de dezembro entre as 13h e as 5h; Nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, os estabelecimentos comerciais devem encerrar às 15h; Ação de fiscalização do cumprimento do teletrabalho obrigatório.

Quanto à situação epidemiológica da região, deixamos aqui o último quadro do ACeS do Baixo Vouga, com os números dos últimos dias, com Águeda a destacar-se com 321 casos ativos, Oliveira do Bairro com 157, Anadia com 110 e Vagos com 92.

Quanto ao dados do ACeS do Baixo Mondego, respeitantes a 19 deste mês, davam conta que Cantanhede tinha 149 casos ativos, com um total de 489 casos desde o início da pandemia, com 328 casos recuperados e 12 mortes a lamentar.

Quanto à Mealhada, dados de 20 de novembro davam conta de 155 casos ativos. O concelho tem um total de casos acumulados de 274 desde o início da pandemia, recuperaram 117 e há dois mortos a lamentar.