Covid-19: Números dos últimos dias podem colocar Bairrada no vermelho

Mealhada, Cantanhede e Águeda com forte probabilidade de integrar a lista dos municípios com elevado risco de contágio a divulgar pela DGS esta quinta-feira.

O número de infetados com Covid-19 nas duas últimas semanas pode colocar grande parte da Bairrada na lista dos municípios com elevado risco de contágio e sujeitos às medidas especiais avançadas pelo Governo para o combate à pandemia.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizará os dados dos municípios nesta quinta-feira, dia 12, havendo para já 121 municípios no país sujeitos a este regime especial.

Para escapar ao vermelho, os concelhos terão de ter menos de 240 novos casos de infeção por 100.000 habitantes, nas últimas duas semanas, situação que atualmente está a ser ultrapassada por grande parte dos municípios bairradinos e do país.

No entanto, caberá à DGS apurar com exatidão o número de infetados relativo a este período para determinar ou não a inclusão destes concelhos no vermelho.

No fecho desta edição, na terça-feira, e começando pelo ACeS do Baixo Mondego, a Mealhada tinha um total de 81 casos ativos (84 recuperados), quando 48 casos nos últimos 14 dias serão suficientes para colocar o concelho no vermelho.

Em Cantanhede registavam-se 105 casos ativos e 285 recuperados (o que poderá colocar o município nas medidas restritivas).

No Baixo Vouga, é Águeda que tem o maior número de casos, apesar de ter a maior densidade populacional, registando à data desta terça-feira 211 casos ativos (menos de 111 casos novos nos últimos 14 dias podem colocar Águeda naquela lista).

Em Anadia havia 75 casos ativos e Oliveira do Bairro registava 103 casos ativos. Para entrar na lista vermelha Anadia precisa ultrapassar 66 novos casos nos últimos 14 dias e Oliveira do Bairro entrará se tiver mais de 59 novos casos no mesmo período.

Em Vagos, segundo os registos do ACeS do Baixo Vouga, estão 65 casos ativos. Este concelho entrará na lista dos municípios de elevado risco de contágio se atingir 55 novos casos em 14 dias.