Covid-19: Oliveira do Bairro e Vagos registam o maior aumento de casos nos últimos dias

Os casos ativos de infeção por Covid-19 continuam a aumentar na região da Bairrada, segundo os atualizados do ACeS do Baixo Vouga para este sábado, dia 14 de novembro. Os concelhos que registam o maior aumento de casos positivos são Oliveira do Bairro e Vagos.

Em Oliveira do Bairro, as contas do ACeS dão um total de 127 casos ativos, mais 24 do que na terça-feira e mais do dobro da semana passada (eram 55 no dia 7). Desde o início da pandemia, Oliveira do Bairro tem 269 infetados, entretanto recuperaram 140 e houve 2 óbitos a lamentar neste concelho.

Em Vagos há 91 casos ativos neste momento – na terça-feira eram 65. Desde o início da pandemia, registam-se neste concelho 199 casos positivos; 107 recuperados e 1 óbito.

O concelho de Águeda tem agora 231 casos ativos (mais 20 do que na terça-feira passada). Desde o início da pandemia, o concelho regista 488 casos confirmados, sendo que entre estes estão 256 recuperados (mais 53 no espaço de uma semana) e um óbito.

Em Anadia há agora 87 casos positivos ativos (eram 75 na terça-feira), para um total de infetados de 235 desde o início da pandemia, tendo recuperado 143, existindo 5 mortes a lamentar.

Mealhada, segundo dados do ACeS Baixo Mondego, tinha, à data de 13 de novembro, 118 casos ativos. No total, desde o início da pandemia, são 213 casos, dos quais 93 recuperados e 2 óbitos.

Os últimos dados a que tivemos acesso do concelho de Cantanhede datam de 11 de novembro e dão conta de 106 casos ativos. No total, desde o início da pandemia, Cantanhede registou 403 casos de infeção por Covid-19, sendo que 285 já recuperaram. Há, neste momento, a lamentar, 12 mortes por Covid-19.

Na área da CIRA, segundo dados deste sábado, dia 14, estão registados 5.658 casos positivos de Covid-19, entre os quais 2.099 são casos ativos. Desde o início da pandemia, recuperaram 3.420 pessoas e houve 138 óbitos.