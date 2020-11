Covid-19: Toda a Bairrada na lista dos municípios de elevado risco

Anadia, Águeda, Cantanhede, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos. Nenhum município da Bairrada escapou à reavaliação feita pelo Governo, esta quinta-feira, para atualização da lista dos concelhos com elevado risco de contágio e sujeitos às medidas especiais para o combate à pandemia.

Com base nos dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), relativos à situação pandémica do país nos últimos 14 dias, foi feita uma atualização dos dados depois de duas semanas em vigor para um total de 121 municípios, que inicialmente foram sujeitos a este regime especial.

Reavaliada a cada 15 dias pelo Governo, a lista de concelhos com risco elevado de transmissão da Covid-19 é definida de acordo com o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) de “mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias”, e considerando a proximidade com um outro concelho nessa situação e a exceção para surtos localizados em municípios de baixa densidade.

A partir de agora, são 191 municípios (saem 7, entram 77) no país em que as restrições são mais apertadas para a contenção do vírus, entre esses os seis concelhos bairradinos, que escaparam à primeira avaliação.

Quais são as medidas especiais

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, os novos concelhos passam a fazer parte da lista a partir das 00h00 de dia 16 de novembro. Os concelhos que deixam de fazer parte da lista são 7 e as medidas restritivas cessam a partir das 00h00 desta sexta-feira, dia 13 de novembro.

Para os residentes destes municípios é recomendado o dever cívico de recolhimento domiciliário, entre as 23 e as 5 horas em dias de semana e nos próximos dois fins de semana, a partir das 13h00, embora existam razões que permitem a livre circulação para fazer compras, trabalhar ou procurar emprego, por questões relacionadas com a saúde ou com a justiça, emergência, voluntariado, assistência a outras pessoas, transporte de menores ou pessoas com deficiência. É também permitido sair de casa para assistir a eventos culturais, fazer exercício físico, passear, entre outras.

Estabelecimentos de restauração e comércio encerram todos às 13 horas nos fins de semana.

“A regra é: tudo fechado”. Foi assim que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que o comércio e a restauração terão mesmo de encerrar portas entre as 13h e as 08h, ao sábado e ao domingo.

“Fica determinado o encerramento, a partir das 13h de sábado e até às 8h de domingo e das 13h de domingo até às 8h de segunda-feira, de todos os estabelecimentos comerciais ou de restauração”, decretou António Costa.

Estão previstas exceções “para estabelecimentos que já praticavam um horário de abertura anterior às 08h”, como padarias, consultórios médicos, veterinários, funerárias, bombas de gasolina e retalho alimentar, com porta aberta para a rua e área não superior a 200 metros quadrados.

Em termos de trabalho, é obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, mas nos casos de ser impossível a sua aplicação, as empresas estão obrigadas a proceder ao desfasamento de horários entre os seus funcionários.

Está proibida, igualmente, a realização de celebrações e outros eventos que impliquem uma aglomeração de mais de cinco pessoas, a não ser que pertençam ao mesmo agregado familiar. A proibição da realização de feiras e mercados de levante, abrangida por este decreto, deixa a possibilidade de haver uma autorização concedida pelo presidente do município para que se realizem.

O Governo pondera avançar com medidas mais apertadas no início de dezembro, se os casos de Covid-19 não registarem uma redução até ao final deste mês.

Os concelhos que entram na lista

Abrantes

Águeda

Albergaria-a-Velha

Albufeira

Alcanena

Aljustrel

Almeida

Almeirim

Alvaiázere

Anadia

Ansião

Arcos de Valdevez

Arganil

Arronches

Boticas

Campo Maior

Cantanhede

Carrazeda de Ansiães

Castro Daire

Celorico da Beira

Coimbra

Condeixa-a-Nova

Coruche

Crato

Cuba

Elvas

Estarreja

Évora

Faro

Ferreira do Alentejo

Figueira de Castelo Rodrigo

Freixo de Espada à Cinta

Grândola

Ílhavo

Lagos

Lamego

Mangualde

Manteigas

Mealhada

Mêda

Mira

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Mirandela

Monforte

Montalegre

Montemor-o-Velho

Mora

Murtosa

Nelas

Oliveira do Bairro

Ourém

Pampilhosa da Serra

Penalva do Castelo

Penamacor

Penela

Ponte de Sor

Portalegre

Portimão

Proença-a-Nova

Reguengos de Monsaraz

Resende

Salvaterra de Magos

São Pedro do Sul

Sátão

Seia

Sousel

Tábua

Tavira

Torre de Moncorvo

Vagos

Vieira do Minho

Vila do Bispo

Vila Nova de Foz Côa

Vila Nova de Paiva

Vila Real de Santo António

Viseu

Os concelhos que saem da lista

Moimenta da Beira

Tabuaço

São João da Pesqueira

Mesão Frio

Pinhel

Tondela

Batalha

Os concelhos que se mantêm na lista