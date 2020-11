Motociclista de Vagos morre após colisão com automóvel

Um homem de 33 anos morreu, na manhã do último domingo, cerca das 12h30, depois do motociclo que conduzia ter colidido com uma viatura ligeira de passageiros, na EN334, sentido Mira-Lagoa.

O acidente deixou ainda gravemente ferido o outro ocupante do motociclo de alta cilindrada, de 30 anos de idade, que foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). O acidente fez mais duas vítimas ligeiras, que seguiam no automóvel. O óbito de Diego Neves, residente em Fonte de Angeão, concelho de Vagos, foi declarado no local.

A prestar assistência no acidente estiveram três ambulâncias e um veículo de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Mira, uma viatura da GNR, a VMER de Aveiro e uma SIV (Ambulância de Suporte Imediato de Vida) de Cantanhede.

Dado o atual estado de emergência e as medidas adotadas no âmbito do plano de contingência no contexto da pandemia, a celebração fúnebre de Diego Neves foi reservada à família direta.

No próximo sábado, 28, às 10h, será celebrada a Eucaristia e sufrágio por Diego Neves na Igreja Matriz de Fonte de Angeão, para que a comunidade possa associar-se, dado que não é permitida a circulação na via pública a partir das 13h e não se celebra a missa vespertina.