Município de Anadia apoia beneficiação da Capela da Azenha

A Câmara Municipal de Anadia vai atribuir uma verba de mil euros à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vilarinho do Bairro, destinados a apoiar os trabalhos de beneficiação na Capela do lugar da Azenha. A deliberação foi tomada em reunião de executivo, no passado dia 18 de novembro.

É pretensão da Fábrica da Igreja concretizar a colocação de um mostrador na torre e realização da recuperação dos sinos ali existentes, bem como a sua automatização, dotando assim o edifício de melhores condições.

De realçar que o Município de Anadia, no exercício das suas atribuições, mantém-se empenhado em promover o bem-estar de toda a população do concelho, em cooperar na prossecução do interesse público subjacente a toda a atividade municipal e, em estreita articulação com as demais entidades com atribuições na área, vem colaborando com diversas instituições sediadas no concelho que desenvolvem atividades consideradas de interesse municipal das mais diversificadas formas.