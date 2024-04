Banco de Leite de Cantanhede apoiou quatro dezenas de crianças em 2023

Em 2023, todas as ações de apoio ao Banco de Leite totalizaram um montante global de 5.380 euros.

Os representantes das entidades envolvidas na dinamização do Banco do Leite de Cantanhede reuniram-se no passado dia 25 de março, para avaliar os resultados alcançados em 2023, os quais foram considerados positivos.

A iniciativa foi lançada em 2013 pelo Lions Clube de Cantanhede, em parceria com a Câmara Municipal, as entidades parceiras do Conselho Local de Ação Social de Cantanhede e os padrinhos.

A ação visa contribuir para a melhoria das condições de vida das crianças dos 0 aos 6 anos, de famílias vulneráveis, oferecendo-lhes o leite essencial à sua alimentação, recorrendo, para isso, a dádivas da comunidade e empresas locais, através do apadrinhamento.

A distribuição do leite às famílias tem o apoio logístico do Banco de Recursos Colmeia, local onde são acondicionados os donativos e onde as famílias se dirigem para a sua recolha.

Em 2023, o Banco de Leite apoiou cerca de quatro dezenas de crianças, incluindo oito bebés, com 4.434 litros de leite pasteurizado, 86 embalagens de leite em pó, papas, artigos de puericultura e 416 iogurtes.

O Lions Clube de Cantanhede reforça a quantidade de leite entregue, caso os agregados tenham na sua composição outras crianças com idade superior a 6 anos.

Notícia completa na edição impressa ou digital