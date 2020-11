O. do Bairro: Concentração contesta fecho do Centro de Saúde do Troviscal

Utentes não se conformam com encerramento da unidade e marcaram o protesto junto ao Centro de Saúde do Troviscal.

No ambito da ação nacional “Combater a Covid-19, recuperar atrasos, garantir o acesso aos cuidados de saúde”, a Concelhia de Oliveira do Bairro do PCP promoveu, na passada segunda-feira, uma concentração pela saúde junto ao Centro de Saúde do Troviscal, encerrado devido à Covid-19.

Esta ação contou com utentes que “não se conformam com o encerramento da extensão de saúde precisamente quando começou a pandemia”, explica o PCP, contestando o facto de “as consultas não serem marcadas, exames sem se realizarem, telefonemas que não são atendidos”.

“Isto tudo é agravado pelo facto de a população ser idosa, com fragilidades a nível de mobilidade e sem transportes públicos que lhes permitam ter acesso ao seu médico a preços mais justos”, dá conta o PCP.