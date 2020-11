OBSC, 0 – GAFANHA, 2

Para a 10.ª jornada do campeonato SABSEG da Associação de Futebol de Aveiro, o Oliveira do Bairro, na receção ao Gafanha, foi derrotado por dois golos sem resposta. Com ausências importantes, os Falcões viram sempre a manta ser demasiado curta. O adversário foi mais eficaz.

Praticamente um mês depois, o Oliveira do Bairro sofreu nova derrota em casa. Depois de Pampilhosa, desta vez foi frente ao Gafanha, por 2-0, com ambos os golos a serem apontados por Lane Nhaga.

A equipa visitante foi mais eficaz e adiantou-se no marcador antes do primeiro quarto de hora. Durante a primeira parte, o Oliveira do Bairro teve várias oportunidades e, ao intervalo, justificava o empate.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Alexandre Leira teve tudo para fazer o empate. O Gafanha, que soube tapar muito bem todos os caminhos para a sua baliza, em contra-ataque ameaçou e, perto do final, já com os bairradinos em inferioridade numérica, Samuel Biscaia, que também acabaria expulso, cometeu falta dentro da área para pontapé de penalty, transformado pelo jogador da Guiné-Bissau.

OBSC: Samuel Biscaia; Boateng, João Filipe, Isaac Kwakye e Nuno Esgueirão (Gonçalo, 87); Gustavo Gaio (Miguel Gomes, 74), Girão e Gil; Frank, Berna e Alexandre Leira.