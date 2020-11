OBSC, 1 – FERMENTELOS, 1

Em jogo em atraso da 8.ª jornada do Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro voltou a ceder pontos em casa, de novo frente a um vizinho, desta vez contra o Fermentelos, registando-se uma igualdade a um golo.

Os Falcões entraram melhor no jogo, mas depressa os Pimpões equilibraram a contenda. E com o equilíbrio a ditar leis e um pouco contra a corrente do jogo, o Oliveira do Bairro, aos 30 minutos, adiantou-se no marcador, por Everson Natal. A equipa da casa, com o golo, cresceu na partida e teve oportunidades para ir para o intervalo em vantagem.

No início da segunda parte, o Oliveira do Bairro continuou a mandar no jogo e a desperdiçar ocasiões de golo. Tó Miguel tirou os dois avançados e colocou na frente dois jogadores mais móveis, e o Fermentelos acabou por tirar partido disso. E fruto da sua determinação chegou ao empate aos 75 minutos, por intermédio de Francisco Dias.

Até final, os locais foram perdendo o discernimento e algum desgaste, talvez por força do jogo a meio da semana; o Fermentelos controlou e o resultado não se alterou. O empate premeia a força de acreditar do Fermentelos e o desperdício do Oliveira do Bairro.

Estádio Municipal de Oliveira do Bairro

Árbitro: Cátia Duarte

OBSC: Samuel Biscaia; Boateng, Isaac Kwakye, Wilson e Miguel Oliveira (Miguel Gomes, 83); Frank, Girão e Gil; Berna, Everson Natal e Alexandre Leira (Nuno Esgueirão, 67).

Treinador: Cajó

FERMENTELOS: João Figueiredo; Dani, Alex (Ramon, 33), Mané e Garcia; Mira, Vela, Marito e Francisco Dias (Rafa, 88); Figo (Antero, 63) e Mendonça (Melo, 63).

Treinador: Tó Miguel

Ao intervalo: 1-0

Marcadores: Everson Natal (30) e Francisco Dias (75).