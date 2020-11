Oiã: Vela aromática pode ter provocado incêndio que desalojou cinco pessoas

O incêndio, que deflagrou ao início da tarde de ontem, no centro da vila, deixou duas famílias sem teto e “praticamente só com a roupa que tinha no corpo”.

O incêndio da tarde de ontem, no centro de Oiã, pode ter sido provocado por uma “vela de cheiro”, numa das frações daquela casa arrendada a duas famílias, disse esta manhã ao JB o proprietário do imóvel, Armando Pires da Silva.

O incêndio, que deflagrou ao início da tarde de ontem, na Rua do Lugar, no centro da vila, deixou as duas famílias sem teto e “praticamente só com a roupa que tínhamos no corpo”, confessou um dos moradores, imigrante brasileiro há quase um ano no nosso país, que ali vivia com um primo.

A outra família daquela residência, um casal com um filho de dois anos, terá perdido tudo no sinistro. O jovem casal (ambos bombeiros na corporação de Oliveira do Bairro) pernoitou numa unidade de alojamento que detém o senhorio, até que se encontre uma solução para o seu realojamento. O caso já foi reportado aos serviços deação social do município.

Entretanto, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro já lançou um pedido de apoio à família em causa, em consequência do incêndio ocorrido.

Lembrando que ficaram sem o lar e respectivos bens, os Bombeiros apelam “ao humanismo e sensibilidade de cada um de vós numa altura de tempos difíceis para todos”.

“Para que esta família possa ter um futuro mais risonho e feliz são necessários bens essenciais (comida, produtos de higiene), eletrodomésticos, roupa para menino de 2 anos, calça 23/24, roupa para mulher (tamanho 34, S e calça 38), roupa para homem (tamanho 36, S e calça 44), utensílios de casa (loiça, roupa de cama, casa de banho, etc.), mobília em geral”, apela a Associação Humanitária.

Os Bombeiros de Oliveira do Bairro pede às pessoas que possam contribuir para efetuar a entrega de bens no quartel da corporação.

o Jornal da Bairrada dará a conhecer tudo sobre o incêndio e a campanha de apoio na próxima edição impressa de 19 de novembro.