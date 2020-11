Para a 6.ª jornada do Campeonato de Portugal, o Águeda voltou a vencer em casa, desta vez frente ao Lusitano de Vildemoinhos, de novo por 1-0. O Anadia viu o seu jogo com o Canelas ser adiado para o dia 18 de novembro.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro regressou às vitórias na Vista Alegre, com o golo do triunfo (2-1) a ser marcado aos 89 minutos por Alexandre Leira, num pontapé de penalty.

O Fermentelos e Pampilhosa dividiram os pontos (1-1), enquanto a LAAC perdeu em Avanca por 3-0.

Para a 3.ª eliminatória da Taça Distrito de Aveiro, só duas equipas da Bairrada passaram à fase seguinte: o Calvão, que depois de um empate a um golo, ganhou na lotaria das grandes penalidades por 4-2, na casa do Lobão. Em casa, a Juve Force impôs-se ao Pinheirense com uma goleada (4-0). Bustos e Vaguense foram eliminados (1-0) em casa pelo Mansores e Florgrade, respetivamente.

O Carqueijo também ficou pelo caminho, ao perder em Sanguedo por 2-0.

No basquetebol, há terceira foi de vez, com o Sangalhos a alcançar a primeira vitória na Proliga. Foi em casa, diante do Vasco da Gama, por 95-74.