O Executivo Municipal de Vagos aprovou, na passada quinta feira, um acordo de cooperação com a Santa Casa da Misericórdia de Vagos ((SCMV) para reforçar o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) que prevê apoiar cerca de duas centenas e meia de destinatários.

Foi aprovada, por unanimidade, em sessão de reunião de executivo da Câmara Municipal de Vagos, a assinatura deste acordo de cooperação que estabelece que o município compaticipe a SCMV com um valor pecuniário de 800 euros por mês. O protocolado irá ser revisto trimestralmente com vista à avaliação de eventuais necessidades complementares e tem o seu términus previsto para o dia 31 de janeiro de 2023.

Este documento reforça, assim, a corresponsabilização das duas entidades na realização de uma maior justiça social, combate à exclusão e desenvolvimento sócio-local e que assume ainda mais importância face à alteração do contexto de estabilidade que foi trazido pela pandemia de covi19 e que teve implicância direta no conjunto de pessoas que seriam o alvo do POAPMC. De uma realidade de 126 destinatários, inicialmente, passou-se para um público-alvo de 250 pessoas, o que reflete uma quase duplicação das pessoas mais carenciadas, num evidente reflexo do efeito da pandemia.

Este aumento traz a necessidade de reforço da intervenção da SCMV e com isso acarreta encargos logísticos acrescidos da afetação de recursos humanos, viaturas e de equipamentos, bem como de outros encargos relacionados com os cabazes nutricionais que procurarão ser resolvidos através do presente articulado entre Câmara Municipal e a SCMV.

“Tendo em conta a sensibilidade, mas também a importância premente desta questão, o Município, uma vez mais, se associa no combate às dificuldades, à exclusão e reforça o contributo por mais condições para as pessoas, no sentido da obtenção de um desiderato de maior justiça social”, justifica a autarquia.