Acaba de sair para o mercado a segunda edição do vinho tinto, topo de gama, do produtor Manuel Ribeiro de Almeida, de São Lourenço do Bairro. Chama-se “Ti Aniano” e presta homenagem ao seu pai, a 1.ª geração que na família começou a aventura da vitivinicultura e da produção de vinhos, na década de 40.



Hoje, Manuel Ribeiro de Almeida e o filho Tiago são o rosto de um legado que dizem ainda ter muito para dar à região. Por isso, a adega já sofreu e continua a sofrer ampliações e melhoramentos vários, fruto de um investimento contínuo. Em 2021 será lançado no mercado o primeiro espumante rosé Baga Bairrada, que se vem juntar a um portefólio que já integra três vinhos tintos e dois espumantes (de momento esgotados).

É na adega em S. Lourencinho (freguesia de S. Lourenço do Bairro) que Manuel Ribeiro de Almeida, acompanhado pelo filho Tiago (licenciado em Ordenamento do Território e com curso de Viticultura e Enologia, da VITI), nos recebe numa manhã fria de outono. Depois de uma breve visita à adega, ainda com resquícios da última vindima, o vitivinicultor/engarrafador e ex-autarca local desfiou-nos a história da adega que, hoje, mantém apenas algumas paredes da original.



Foi na década de 40 que seu pai, Aniano Almeida, ali começou a gizar o caminho que viria a ser seguido pelo filho Manuel, na década de 70.

Ler mais na edição impressa ou digital