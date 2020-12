Águeda regressa às vitórias com goleada sobre o Valadares Gaia

Em jogo da 8.ª jornada do Campeonato de Portugal, o Águeda recebeu em venceu o Valadares Gaia por 5-2, no regresso aos triunfos dos Galos.

Depois de uma derrota e um empate, o Recreio de Águeda regressou às vitórias, e logo com uma goleada, por 5-2, na receção ao Valadares Gaia. Foi em jogo antecipado da 8.ª jornada do Campeonato de Portugal – Série D.

Ao intervalo, os Galos já venciam por 3-1, com golos de Sibu, Caio e Marcos Silva. No segundo tempo, o Valadares Gaia, mesmo jogando toda a etapa complementar com menos uma unidade por expulsão do guarda-redes Rui Vieira, ainda reduziu logo aos 50 minutos, mas o Águeda, sempre mais forte, marcou mais dois golos, com um bis de Amâncio Fortes.

ÁGUEDA: Rodrigo Moura; Duarte Soares (Serginho, 62), Serjão (Souffo, 65), Caio e Bená; Marcos Silva, Dos Santos e Ruca (Seco Sani, 62; Cristiano, 84); Amâncio Fortes, Elias e Sibu (Jullyan, 84).

Treinador: Zé Nando