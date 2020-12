Anadia joga com o Estrela da Amadora para a Taça de Portugal

Numa partida entre duas equipas do mesmo campeonato e que lideram as respetivas séries, o Anadia Futebol Clube recebe o Estrela da Amadora em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

O Anadia já conhece o seu adversário no jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Trata-se do renovado Estrela da Amadora, que milita também no Campeonato de Portugal, sendo líder invicto (apenas um empate) da Série G.

A formação da Reboleira cometeu a proeza de eliminar em casa o primodivisionário Farense, por 2-0, numa reedição da finalíssima em 1990, onde também venceu os algarvios pelo mesmo resultado, conquistando assim a Taça de Portugal.

O encontro está marcado para o dia 14 de dezembro, às 14h, no Estádio Municipal de Anadia, e terá honras de transmissão televisiva pelo Canal 11.