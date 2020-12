Assinado auto de consignação para a requalificação do quartel da GNR de Anadia

A obra está orçada em cerca de um milhão de euros, com um prazo de execução de 12 meses. A intervenção arranca no início de janeiro de 2021.

O auto de consignação da empreitada de reabilitação e adaptação das instalações do Quartel do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Anadia foi assinado, esta sexta-feira, 4 de dezembro, entre o Município de Anadia e a empresa Nível 20, lda.

No ato de assinatura, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município, estiveram presentes a presidente da Câmara Municipal de Anadia, o administrador da empresa responsável pela empreitada e o Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Anadia, em representação do Ministério da Administração Interna. A obra está orçada em cerca de um milhão de euros, com um prazo de execução de 12 meses. A intervenção arranca no início de janeiro de 2021.

Depois da “luz verde” do Tribunal de Contas, este processo dá agora mais um passo importante para que se possa concretizar o desiderato há muito desejado pelo Município de Anadia que é o de dotar aquele equipamento das condições de trabalho indispensáveis para que os militares da GNR possam desempenhar a sua missão com toda a dignidade, por forma a garantir a segurança e tranquilidade dos munícipes.

Durante o período de intervenção, o efetivo da GNR irá ocupar, temporariamente, o rés do chão da antiga Escola Secundária de Anadia (Colégio Nacional), tendo, para o efeito, o Município de Anadia levado a cabo um conjunto de obras de adaptação para a sua instalação.

A empreitada de remodelação no Quartel da GNR vai implicar uma reorganização de todo o espaço interior, no sentido de criar uma maior funcionalidade dos serviços, tanto para os militares como para os cidadãos, inclusive para as pessoas com mobilidade condicionada.

No rés-do-chão do edifício irão funcionar os serviços adstritos ao Posto Territorial e os serviços gerais do quartel, enquanto que o primeiro andar albergará as valências afetas ao Comando do Destacamento Territorial e o dormitório. Na parte de trás do edifício, será construído um novo espaço de apoio, onde serão instaladas as garagens, áreas técnicas e arrecadações.